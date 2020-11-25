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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43225

На Сумщині поліцейські затримали серійного грабіжника

Пів години знадобилось оперативникам Шостки аби встановити 20-річного шосткинця, який у дворі багатоповерхівки пограбував пенсіонерку. Виявилось, що окрім літньої жінки, зловмисник цього ж вечора вчинив хуліганські дії відносно працівника суду, спричинивши йому тілесні ушкодження.

Повідомлення про пограбування 74-річної жительки Шостки у поліцію надійшло ввечері. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Як з’ясували правоохоронці, пенсіонерка поверталася додому від сестри, коли до неї підбіг невідомий парубок. Останній звалив її з ніг та забрав сумку з особистими речами, документами, мобільним телефоном, банківськими картками та грошима. Підвівшись, жінка навіть намагалась переслідувати зловмисника, втім, через вік та стан здоров’я, наздогнати не змогла.
«Отримавши від потерпілої опис зовнішності нападника, працівники поліції одразу розпочали комплекс оперативно-пошукових заходів, - розповідає Сергій Коверсун, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Шосткинського відділу поліції. – І вже за пів години підозрюваного встановили, а пізніше, і затримали».
Ним виявився 20-річний житель Шостки, який у вересні цього року повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини. Крім того, з’ясувалося, що за кілька хвилин до пограбування пенсіонерки, зловмисник спричинив тілесні ушкодження працівнику суду.
У подальшому, під час проведення першочергових слідчих дій, поліцейські знайшли та вилучили у помешканні підозрюваного речі пенсіонерки, а також інше майно, яке йому не належало. Також, правоохоронці встановили, що парубок має відношення до інших пограбувань вчинених на території Шостки, а також до незаконного заволодіння мопедом у центрі міста.
Наразі молодий чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відносно нього відкрито кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.186 «Грабіж» та ч.1 ст.296 «Хуліганство». Санкція статей передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області

 
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