Перекрасившаяся депутат Сумского облсовета обозвала националистов дебилами Вера Лаврик, которая до избрания главы Сумского облсовета, вела сессию, проговорилась.

На сессии выступил представитель «Правого сектора» Сергей Супрун рассказал, что перед началом сессии националисты, пришедшие на сессию получили отпор от полиции, в том числе с применением слезоточивого газа. Им сказали, что не пускать их распорядилась управляющая делами облсовета Виктория Патютько.

После его выступления депутат Вера Лаврик, которая в предыдущей каденции представляла партию «Европейская солидарность» (БПП «Солидарность»), а теперь прошла от «Слуги народа», обращаясь к коллеге по президиуму сказала: «Не переживай, это же знаешь, какие дебилы…»