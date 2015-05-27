Перекрасившаяся депутат Сумского облсовета обозвала националистов дебилами

На сессии выступил представитель «Правого сектора» Сергей Супрун рассказал, что перед началом сессии националисты, пришедшие на сессию получили отпор от полиции, в том числе с применением слезоточивого газа. Им сказали, что не пускать их распорядилась управляющая делами облсовета Виктория Патютько.
После его выступления депутат Вера Лаврик, которая в предыдущей каденции представляла партию «Европейская солидарность» (БПП «Солидарность»), а теперь прошла от «Слуги народа», обращаясь к коллеге по президиуму сказала: «Не переживай, это же знаешь, какие дебилы…»
По непроверенной информации, глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко написал заявление об увольнении....
7 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №683 / 2015 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня местного...
Сегодня, 28 октября, в Сумах отмечают 71-годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков....
Направлено письмо к Президенту и Премьер-министру с требованием установить экономически обоснованные тарифы....
Народный депутат от ВО «Свобода» Михаил Головко считает, что заместитель главы Сумского областного совета Вера Лаврик проводит антигосударственную деятельность....