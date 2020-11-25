На Сумщине за 75 украденных труб присудили штраф в половину стоимости одной Ахтырский городской суд вынес приговор за кражу труб со склада ПАО «Укрнафта» в с. Лутище Ахтірского района.

По поддельным документам со склада вывезли более 700 м металлических труб. Это стало известно из решения суда, пишет Ахтырский городской портал.

Обвиняемый приехал на рабочем автомобиле 3ИЛ-131HB (трубовоз) на территорию ПТРС НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» в с. Лутище Ахтырского района находилось под охраной ООО «Секьюрайти».

Мужчина, занимая должность инженера-технолога, использовал номер зарегистрированной на вывоз нескольких огнетушителей ОП-2 и составил заведомо поддельный официальный документ - требование для вывоза 75 труб НКТ 73-В б / у с указанной территории.

Мужчина передал заведомо поддельноен им требование на вывоз 75 труб охраннику ООО «Секьюрайти», который предоставил разрешение на вывоз труб с территории.

Заведомо поддельный официальный документ стал основанием вывоз 75 труб (727,6 м) НКТ 73-В б/у стоимостью 51,91 грн за 1 метр общей стоимостью 37772,31 грн.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и суда пояснил, что трубы в дальнейшем по его указанию были перевезены в определенное место. В содеянном раскаивается.

Представитель потерпевшей юридического лица суда пояснил, что служба безопасности сообщила, что обвиняемый подозревается в совершении кражи. Была проведена инвентаризация и выявлена недостача 900 м труб. Было отслежено направление движения служебного автомобиля. После чего обратились в правоохранительные органы.

И.о. начальника НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» обратился сообщению о совершении обвиняемым кражи труб с территории ЦКиПРС.

Согласно справке НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта», стоимость 1 м трубы НКТ 73-В б/у составляет 51,91 грн., стоимость 900 м - 46719 грн. (с учетом НДС). Трубы учитываются на балансе предприятия.

Протоколом осмотра указанного обвиняемым домовладения обнаружено 92 металлические трубы черно-оранжевого цвета. Указанные трубы были добровольно выданы владельцем домовладения, который объяснил, что трубы привез на хранение неизвестный мужчина на автомобиле ЗИЛ дней за десять назад.

Как установлено судом, обвиняемый завладел 75 насосно-компрессорными трубами общей протяженностью 726,65 метров на общую сумму 37772,31 грн, а не 92 трубами общей длиной 900 метров, как отметила пострадавшая сторона в гражданском иске. Похищенные обвиняемым трубы согласно расписке о сохранении переданы на ответственное хранение НГДУ «Ахтырканефтегаз».

Суд принял обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 4250 гривен.