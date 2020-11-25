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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині відбувся онлайн-турнір з жиму (відео)

2 грудня у Глухові та Сумах відбувся онлайн-турнір з класичного жиму лежачи.

Результати:

Дівчата

Вагова категорія до 63 кг

1. Крапивна Катерина (м. Суми), результат 32,5 кг

Юніорки

Вагова категорія до 57 кг

1. Сазонова Марія (м. Глухів), результат 55 кг

Жінки

Вагова категорія до 63 кг

1. Корнілова Дар’я (м. Суми), результат 60 кг

Вагова категорія до 84 кг

1. Гулаєва Ганна (м. Суми), результат 70 кг

Юнаки

Вагова категорія до 49 кг

1. Бакляк Артем (м. Суми), результат 57,5 кг

Вагова категорія до 53 кг

1. Колтаков Володимир (м. Глухів), результат 57,5 кг

Вагова категорія до 59 кг

1. Пугаєв Олександр (м. Суми), результат 70 кг

Вагова категорія до 66 кг

1. Боровик Олександр (м. Суми), результат 97,5 кг

2. Лещенко Михайло (м. Глухів), результат 65 кг

3. Турбін Данііл (м. Глухів), результат 45 кг

4. Юдін Іван (м. Глухів), результат 42,5 кг

Вагова категорія до 74 кг

1. Єчко Степан (м. Глухів), результат 62,5 кг

Вагова категорія до 83 кг

1. Положай Денис (м. Суми), результат 105 кг

2. Кириченко Богдан (м. Глухів), результат 75 кг

Вагова категорія до 105 кг

1. Долженко Марк (м. Глухів), результат 152,5 кг

2. Пусь Юрій (м. Глухів), результат 150 кг

3. Бражнік Дмитро (м. Суми), результат 140 кг

4. Шепілов Ілля (м. Суми), результат 112,5 кг

Вагова категорія до 120 кг

1. Москвін Артем (м. Суми), результат 110 кг

Юніори

Вагова категорія до 74 кг

1. Мірошниченко Дмитро (м. Суми), результат 117,5 кг

Вагова категорія до 83 кг

1. Золотарьов Давид (м. Глухів), результат 127,5 кг

2. Кулак Олексій (м. Суми), результат 115 кг

Вагова категорія до 93 кг

1. Лелюх Олександр (м. Суми), результат 140 кг

Вагова категорія до 105 кг

1. Колтаков Іван (м. Глухів), результат 152,5 кг

Чоловіки

Вагова категорія до 66 кг

1. Толоконін Ярослав (м. Глухів), результат 100 кг

Вагова категорія до 74 кг

1. Жолобко Андрій (м. Суми), результат 135 кг

Вагова категорія до 83 кг

1. Кириченко В’ячеслав (м. Глухів), результат 140 кг

Вагова категорія до 93 кг

1. Турбін Дмитро (м. Глухів), результат 147,5 кг

Вагова категорія до 105 кг

1. Касьяненко Сергій (м. Суми), результат 110 кг

Вагова категорія до 120 кг

1. Могильников Павло (м. Суми), результат 155 кг

Ветерани М1

Вагова категорія до 83 кг

1. Бакляк Володимир (м. Суми), результат 125 кг

Вагова категорія до 93 кг

1. Широких Сергій (м. Суми), результат 135 кг

Ветерани М2

Вагова категорія до 93 кг

1. Калашник Віктор (м. Суми), результат 115 кг

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