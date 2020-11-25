В Сумах пьяный водитель без прав врезался в столб Патрулируя улицу Харьковскую, стражи порядка заметили легковушку, которая стояла на обочине, рядом с электроопорой.

Подъехав на место, патрульные выяснили, что 20-летний водитель, управляя транспортным средством Ford Focus, не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. Вследствие ДТП пострадала не только машина, но и электроопора.

При оформлении административных материалов ДТП, стражи порядка выяснили, что водитель еще не имел права управлять транспортным средством. Зато инспекторы обнаружили в новолуние признаки алкогольного опьянения. Он прошел осмотр в присутствии свидетелей. Результат - 0,98 промилле.

На водителя патрульные составили административные материалы:

- ️ ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП;

- ️ ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП;

- ️ ст. 139 (Повреждение дорожных сооружений) КоАП;

- ️ ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.