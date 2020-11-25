В Сумах меняют водопровод на Лушпы Сумской водоканал проводит ремонтные работы водопроводных сетей.

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции водоводов диаметром 400 мм и 250 мм по пр-ту М. Лушпы, 47.

«Проводим замену стального водовода низкого давления, который уже не подлежит ремонту. Повышенная аварийность этой изношенного участка может привести к серьезным проблемам и неудобствам. Поскольку водопровод подает воду к ЦТП № 22, то в случае аварийной ситуации без воды могут остаться жители более 30 жилых домов. Чтобы предотвратить это, укладываем водопровод из полиэтиленовых труб с заменой задвижек и фасонных частей», - отметил начальник управления водопроводного хозяйства КП «Горводокнал» Александр Долгополов.

Работы выполняются без отключения воды жителям и обойдутся водоканала в 81,5 тыс. гривен.