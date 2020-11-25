В Сумском облсовете экс-регионал стал замом экс-регионала

После выборов главы, которым стал Виктор Федорченко от «Слуги народа», прошли выборы первого заместителя, которым безальтернативно стал Александр Стрельченко от «ОПЗЖ».
За него проголосовали 37 депутатов. Остальные – три фракции «ЕС», «Батькивщина» и «За майбутнє» - не голосовали, покинув заседание.
Напомним: сам Виктор Федорченко в 2010 году баллотировался в мэры Сум от Партии регионов, Александр Стрельченко («ОПЗЖ») был депутатом облсовета 7-го созыва от «Оппозиционного блока», а до 2014 года был в команде Юрия Чмыря на должности начальника управления молодежи и спорта Сумской ОГА.