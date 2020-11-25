В Сумском облсовете экс-регионал стал замом экс-регионала Сегодня, 3 декабря, в Сумском облсовете выбрали руководство.

После выборов главы, которым стал Виктор Федорченко от «Слуги народа», прошли выборы первого заместителя, которым безальтернативно стал Александр Стрельченко от «ОПЗЖ».

За него проголосовали 37 депутатов. Остальные – три фракции «ЕС», «Батькивщина» и «За майбутнє» - не голосовали, покинув заседание.

Напомним: сам Виктор Федорченко в 2010 году баллотировался в мэры Сум от Партии регионов, Александр Стрельченко («ОПЗЖ») был депутатом облсовета 7-го созыва от «Оппозиционного блока», а до 2014 года был в команде Юрия Чмыря на должности начальника управления молодежи и спорта Сумской ОГА.