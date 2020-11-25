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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39236

На Сумщине рецидивисту за разбойное нападение на подростков дали 8 лет

Конотопской местной прокуратурой в суде доказана вина 35-летнего конотопчанина, который совершил разбойное нападение на парня и двух девушек.

Напоминаем, что событие произошло 13 августа 2020 года около 11.00 в г. Конотоп вблизи озера Кандыбино. На трех подростков в возрасте 13 и 14 лет напал неизвестный мужчина и, угрожая физической расправой, требовал деньги и ценные вещи. Нападающий приставил к шее парня предмет, похожий на так называемую «заточку», и отобрал у него 25 гривен. Воспользовавшись моментом, когда нападающий прятал деньги, дети убежали Уже через полчаса правоохранители разыскали нападающего. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и разбои местный житель. По ходатайству прокуратуры он был взят под стражу.

«В суде обвиняемый сообщил, что события того дня не помнит, так как был в состоянии алкогольного опьянения. По приговору суда 2 декабря его приговорили к 8 годам лишения с конфискацией имущества, кроме жилья (ч. 2 ст. 187 УК Украины)», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

Пресс-служба областной прокуратуры

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