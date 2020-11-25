Конотопские полицейские поймали грабителя Житель Конотопа, распивая с товарищем спиртные напитки, отобрал у него мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Как установили правоохранители, 32-летний мужчина, находясь в гостях у 49-летнего знакомого, приняв алкоголь, отобрал его телефон, который продал неизвестному мужчине за 400 гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж», в рамках которого выясняют все обстоятельства этого происшествия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.