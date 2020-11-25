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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49160

Сумские патрульные обнаружили у прохожего пакет с «травой»

Немалый пакет с веществом, похожим на наркотическое, патрульные обнаружили у сумчанина.

Патрулируя улицу Супруна, инспекторы обнаружили мужчину, который подозрительно себя вел. На вопрос о наличии у него веществ, запрещенных в обращении, 45-летний гражданин сразу же дал утвердительный ответ. Проведя поверхностную проверку, патрульные действительно обнаружили у него большой пакет с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. Мужчина лишь добавил, что все это «добро» для собственного употребления.

Для выяснения происхождения вещества да еще в таком количестве на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотических средств) УК Украины.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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