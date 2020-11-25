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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:41290

Сумська центральна районна лікарня готова приймати пацієнтів з COVID-19

У Сумській центральній районній лікарні готові до прийому пацієнтів з коронавірусом. Для них виокремили один корпус. На його переоснащення та ремонти лікарня мала понад 3,5 млн грн.

Інфекційне відділення райлікарні для хворих на COVID-19 розраховане на 53 ліжка. До 42-х із них підведений централізований кисень. Лікарня забезпечена медикаментами і матеріалами, а також апаратами ШВЛ, говорить завідувачка інфекційним відділенням Олена Курбанова, пише Суспільне.

"Бригади були сформовані так, як це пише Міністерство охорони здоров’я, із лікарів-анестезіологів, лікарів-терапевтів та лікарів інших спеціальностей. Всього у нас 5 бригад. В кожній бригаді три лікаря, 6 медичних сестер три медичні молодші сестри", - розповідає завввідділенням.

Сумська центральна районна лікарня готова приймати пацієнтів з COVID-19Суспільне Суми

Є кисневі концентратори, які одночасно можуть працювати на двох пацієнтів. Також тут обладнали дві реанімаційні палати на чотири ліжка. Кожне з них обладнане апаратом штучної вентиляції легень, розповідає завідуючий відділення анестезіології та інтенсивної терапії Віктор Колот.

Сумська центральна районна лікарня готова приймати пацієнтів з COVID-19Суспільне Суми

"ШВЛ дають змогу лікувати хворих як інвазійним методом, тобто за хворого дихає апарат ШВЛ, так і неінвазійним, тобто апарат ШВЛ допомагає хворому дихати. Також є інфузійні помпи, які більш точно та дозовано до міліграма вводять медикаменти за годину, монітори пацієнтів, які теж показують в реальному часі насиченість крові киснем, тиск вимірюють та інші параметри. Ми, в принципі, хвилюємось, але ми лікували хворих, які хворіли на пневмонії, важкі пневмонії також лікували хворих, які перенесли COVID", - говорить Віктор Колот.

Сумська центральна районна лікарня готова приймати пацієнтів з COVID-19Суспільне Суми

У відділенні працюватиме 40 медпрацівників. Усі - з цієї лікарні. Медсестра Анастасія Полулях працювала у терапевтичному відділенні. "Одразу після коледжу я прийшла у терапевтичне відділення і до цих пір там працювала. Як відкривається інфекційне відділення, я захотіла перейти. Нам запропонували - хто бажаючий. Це ж таке саме відділення, як і всі інші, є певні особливості, проте такі самі хворі і такі самі лікарі, і медсестри, ми всі рівні", - переконана Анастасія.

Сумська центральна районна лікарня готова приймати пацієнтів з COVID-19Суспільне Суми

Кожен на зміну отримуватиме по чотири захисні костюми, один - на 6 годин. Вихід із "червоної зони" - там, де перебуватимуть люди з коронавірусом, - через дезинфікувальну рамку.

Сумська центральна районна лікарня готова приймати пацієнтів з COVID-19Суспільне Суми

Вже сьогодні, 3-го грудня, перша бригада має приймати хворих з коронавірусом. Лікарям повідомили: з району везуть трьох пацієнтів, іще одного переводять сюди з іншого відділення.

 
 
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