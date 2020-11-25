Завтра в Сумах до Песчаного начнет ездить коммунальный автобус С завтрашнего дня, 4 декабря, КП «Электроавтотранс» запускает маршрут до с. Песчаное.

Автобусный маршрут № 51А «Центр – Песчаное» будет работать сначала в тестовом режиме и осуществлять перевозки пассажиров только в рабочие дни:

- утренние рейсы - автобус будет курсировать от конечной остановки в с. Песчаное до остановки «4-я поликлиника», что по пр.Курский;

- после обеда коммунальный автобус будет ездить из с.Песчаное до Центрального рынка и обратно.

На линии будет работать 1 автобус (в период работы маршрута в тестовом режиме).

Расписание может меняться / корректироваться в соответствии с предложениями пассажиров.

Стоимость проезда по маршруту «Центр - Песчаное» составит:

- от Центра, завода АЭН до с. Песчаное - 6 грн;

- из с. Песчаное до Центра, завода АЭН - 6 грн;

- в пределах города (от Центра до заводу АЭН, от завода АЭН до Центра) - 4 грн;

- для учащихся 1-11 классов - 2 гривны.