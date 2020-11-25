"Маю право на життя". До флешмобу сумчанки з інвалідністю приєднуються жителі інших міст України Акцію сумчанки Дар'ї Безкостої "Стоп геноцид. Я маю право на життя" підтримали жителі інших регіонів України.

Дар'я запустила флешмоб разом з мамою. Вони протестують проти нарахування "віртуальної" зарплати людям, які доглядають за родичами з інвалідністю і не можуть працювати. Через це такі родини не мають права на субсидії.

Дар'ї Безкостій 24 роки, з дитинства у неї церебральний параліч. За нею доглядає її мама Олена. Вона розповідає, що нововведення з’явилось у липні 2020 року. Тепер батькам дітей з інвалідністю, які не працюють, нараховують зарплатню, яку не виплачують.

"Достукатися до нашої влади взагалі нереально зараз. Подавати зараз в суд, тому що ось ця 632 постанова, вона суперечить статті 46 Закону України, який зобов’язує владу піклуватися про такі родини, соціально незахищені. Постанову потрібно скасувати – це справді геноцид. Віртуальні гроші – в жодній країні такого немає. Цього не має бути – це просто абсурд", - говорить Олена Безкоста.

Суспільне Суми Дар'я та Олена Безкості

Акція стає всеукраїнською. Люди викладають у соцмережах свої фото і вимоги скасувати постанову.

Серед них - черкащанка Анастасія Новакова. Її мамі нараховують віртуальних 5 тисяч гривень.

"Я навіть ладна оголосити голодування. Дитина моя голодувати не може. Їй це протипоказано. Але іншого виходу я не бачу. Тому що я розумію, що якщо ми промовчимо зараз – все одно прийде час", - говорить Тетяна Новакова.

Суспільне розповідало про віртуальні нарахування родинам, які виховують дітей з інвалідністю. Тоді журналісти направили запит до Мінсоцполітики щодо такого стану речей.

26 листопада отримали відповідь, що постановою, на яку нарікає Олена Безкоста, уніфікували порядок обчислення сукупного доходу сім’ї для розрахунку розмірів житлової субсидії та інших видів соціальних допомог. Якщо таке не влаштовує, то можна розглянути перехід на інші виплати, які регулюють питання надання послуг з догляду за особами з інвалідністю.