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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумські щепкінці виграли театральну премію «ГРА»

У Національній Опереті відбулася камерна церемонія нагородження лауреатів Всеукраїнської театральної фестиваль-премії «ГРА», яку транслювали по facebook та в YouTube

Цьогоріч, через форс-мажорні обставини, спричинені пандемією COVID-19, III Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» проходив у зміненому форматі. Організаційній комітет прийняв рішення відмовитися від підсумкового фестивального тижня за участю міжнародного журі. А позитивом стало те, що стало  більше переможців – 12: лауреатами національної театральної премії стали всі вистави, що увійшли  до шортлиста».

Засновником та організатором фестивалю-премії «ГРА» («GRA» («GreatRealArt»)) є Національна спілка театральних діячів України. Нагадаємо, «ГРА» проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Цьогоріч театри представляли прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. Участь у проєкті брали професійні театральні колективи різних форм власності і форматів роботи, пише День.

ПЕРЕМОЖЦЯМИ «ГРИ» СТАЛИ:

«За найкращу драматичну виставу»:

1. ГО «Культура. Інновації. Майбутнє»/Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – «Альбатроси»

2. Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василя Василька – «ЕНЕЇДА XXI»

3. Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії імені М. С. Щепкіна – «Пер Гюнт»

«За найкращу виставу камерної сцени»:

1. ГО «Європейський Культурний Центр»/Київський академічний театр «Золоті ворота» – «MIŁOŚĆ / ЛЮБОВ»

2. Київський національний академічний Молодий театр – «Ласкаво просимо до пекла»

3. Київський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – вистава «Лимерівна»

«За найкращу виставу для дітей»:

1. Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – «Аліса»

2. Полтавський академічний обласний театр ляльок – «На хвилі»

«За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу»:

1. Одеський національний академічний театр опери та балету – La Traviata

2. Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. Лисенка – «Любов до трьох апельсинів»

«За найкращу пошуково-експериментальну виставу»:

1. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І.Франка – «Дванадцята ніч, або Що захочете»

2. Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – Сімейний альбом / Album di Famiglia

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