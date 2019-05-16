Сумські щепкінці виграли театральну премію «ГРА»

Цьогоріч, через форс-мажорні обставини, спричинені пандемією COVID-19, III Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» проходив у зміненому форматі. Організаційній комітет прийняв рішення відмовитися від підсумкового фестивального тижня за участю міжнародного журі. А позитивом стало те, що стало більше переможців – 12: лауреатами національної театральної премії стали всі вистави, що увійшли до шортлиста».
Засновником та організатором фестивалю-премії «ГРА» («GRA» («GreatRealArt»)) є Національна спілка театральних діячів України. Нагадаємо, «ГРА» проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Цьогоріч театри представляли прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. Участь у проєкті брали професійні театральні колективи різних форм власності і форматів роботи, пише День.
ПЕРЕМОЖЦЯМИ «ГРИ» СТАЛИ:
«За найкращу драматичну виставу»:
1. ГО «Культура. Інновації. Майбутнє»/Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – «Альбатроси»
2. Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василя Василька – «ЕНЕЇДА XXI»
3. Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії імені М. С. Щепкіна – «Пер Гюнт»
«За найкращу виставу камерної сцени»:
1. ГО «Європейський Культурний Центр»/Київський академічний театр «Золоті ворота» – «MIŁOŚĆ / ЛЮБОВ»
2. Київський національний академічний Молодий театр – «Ласкаво просимо до пекла»
3. Київський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – вистава «Лимерівна»
«За найкращу виставу для дітей»:
1. Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – «Аліса»
2. Полтавський академічний обласний театр ляльок – «На хвилі»
«За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу»:
1. Одеський національний академічний театр опери та балету – La Traviata
2. Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. Лисенка – «Любов до трьох апельсинів»
«За найкращу пошуково-експериментальну виставу»:
1. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І.Франка – «Дванадцята ніч, або Що захочете»
2. Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – Сімейний альбом / Album di Famiglia
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