В Сумах продолжаются индорхоккейные баталии Сегодня, 4 декабря, в Сумах завершится первый тур чемпионата Украины по индорхоккею.

Напомним: впервые в истории собрались 12 лучших команд Украины – по 6 мужских и женских.

В четверг состоялись такие поединки:

Женщины:

«ОДЮСШ-СумДУ» Сумы - «ЦОП» Киевская обл. 0:4

«ИФК СумДПУ» Сумы - МСК «Сумчанка» Сумы 3:10

МСК «Сумчанка» - «ЦОП» 13:0

«ОДЮСШ-СумДУ» - СДЮШОР «Динамо» Сумы 1:3

Сборная Сумской области – «ИФК СумДПУ» 1:7

После этих матчей у «Сумчанки» 20 очков, дальше – «ИФК СумДПУ» - 17, СДЮШОР «Динамо» - 10, «ЦОП» Киевская область – 10, Сборная Сумщины – 4, «ОДЮСШ-СумДУ» - 4.

Сегодня пройдут еще два матча.

Мужчины:

«Динамо» Сумы – «ШВСм-Олимпия» Винница 0:11

ХК «Винница» - ХК «Политехник» Коростень 3:7

«ОКС-ШВСМ-ЦОП» Винница – «ОШВСМ-Феникс» Бердичев 10:4

ХК «Винница» - «Динамо» 2:2

«ОШВСМ-Феникс» - «ШВСМ-Олимпия» 1:5

«ОКС-ШВСМ-ЦОП» - ХК «Политехник» 6:2

Лидируют «ОКС-ШВСМ-ЦОП» и «ШВСМ-Олимпия» - по 16 очков, дальше – «Политехник» - 9, «ОШВСМ-Феникс» - 8, «Динамо» и «Винница» - по 5.

Сегодня пройдет еще три матча.