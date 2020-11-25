В Сумах продолжаются индорхоккейные баталии

Напомним: впервые в истории собрались 12 лучших команд Украины – по 6 мужских и женских.
В четверг состоялись такие поединки:
Женщины:
«ОДЮСШ-СумДУ» Сумы - «ЦОП» Киевская обл. 0:4
«ИФК СумДПУ» Сумы - МСК «Сумчанка» Сумы 3:10
МСК «Сумчанка» - «ЦОП» 13:0
«ОДЮСШ-СумДУ» - СДЮШОР «Динамо» Сумы 1:3
Сборная Сумской области – «ИФК СумДПУ» 1:7
После этих матчей у «Сумчанки» 20 очков, дальше – «ИФК СумДПУ» - 17, СДЮШОР «Динамо» - 10, «ЦОП» Киевская область – 10, Сборная Сумщины – 4, «ОДЮСШ-СумДУ» - 4.
Сегодня пройдут еще два матча.
Мужчины:
«Динамо» Сумы – «ШВСм-Олимпия» Винница 0:11
ХК «Винница» - ХК «Политехник» Коростень 3:7
«ОКС-ШВСМ-ЦОП» Винница – «ОШВСМ-Феникс» Бердичев 10:4
ХК «Винница» - «Динамо» 2:2
«ОШВСМ-Феникс» - «ШВСМ-Олимпия» 1:5
«ОКС-ШВСМ-ЦОП» - ХК «Политехник» 6:2
Лидируют «ОКС-ШВСМ-ЦОП» и «ШВСМ-Олимпия» - по 16 очков, дальше – «Политехник» - 9, «ОШВСМ-Феникс» - 8, «Динамо» и «Винница» - по 5.
Сегодня пройдет еще три матча.