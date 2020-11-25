Сумской баскетболист вышел в ¼ финала Кубка Украины 1-3 декабря прошли матчи 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу между киевским «Будивельником» и «Мариуполем».

Оба матча прошли в Киеве. Первый киевляне выиграли 55:105 (19:33, 16:30, 8:21, 12:21). Воспитанник сумского баскетбола набрал 12 очков за 23 минуты на паркете, взял 4 подбора, отдал 2 передачи, и совершил 4 перехвата. По результативности и эффективности был в тройке лучших своей команды.

Во втором матче «Будивельник» еще больше увеличил свое преимущество над представителем высшей лиги 121:51 (26:20, 32:10, 35:4, 28:17). Андрей Кожемякин за 33 минуты набрал 17 очков, добавил 7 передач, 6 перехватов и 6 подборов. По результативности был третьим, а по эффективности лидером команды.