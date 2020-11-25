На Сумщине 32080 случаев заболевания COVID-19: подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 896 человек (Сумы - 290, Шостка – 5, Конотоп – 28, Ромны – 132, Ахтырка - 55, Глухов – 31, Лебедин – 44, Белопольский р-н – 1, Великописаревский р-н - 3, Глуховский – 9, Конотопский р-н - 9, Краснополський – 1, Кролевецкий р-н – 23, Лебединский - 5, Липоводолинский – 30, Недригайловский – 2, Ахтырский р-н - 16, Путивльский – 28, Роменский – 72, Середина-Будский – 29, Сумской р-н – 47, Тростянецкий р-н – 34, Ямпольский – 2).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 410 летальных случая. Из них 17 за последние сутки: Шостка и Ахтырка – по 4, Сумы и Ромны – по 2, Глухов, Великописаревский, Глуховский, Кролевецкий и Роменский районы – по 1.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 14331 человек, из них за минувшие сутки - 942 (Сумы - 651, Конотоп – 97, Ахтырка – 27, Глухов – 59, Бурынский – 10, Великописаревский – 2, Глуховский – 2, Конотопский - 3, Кролевецкий – 14, Липоволодинский – 7, Недригайловский – 24, Ахтырский - 6, Путивльский – 8, Сумской р-н – 9, Тростянецкий – 10, Ямпольский - 13).
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Мария Каша
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