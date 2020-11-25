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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:0322791

На Сумщине 32080 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 4 декабря в Сумской области 32080 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 896 человек (Сумы - 290, Шостка – 5, Конотоп – 28, Ромны – 132, Ахтырка - 55, Глухов – 31, Лебедин – 44, Белопольский р-н – 1, Великописаревский р-н - 3, Глуховский – 9, Конотопский р-н - 9, Краснополський – 1, Кролевецкий р-н – 23, Лебединский - 5, Липоводолинский – 30, Недригайловский – 2, Ахтырский р-н - 16, Путивльский – 28, Роменский – 72, Середина-Будский – 29, Сумской р-н – 47, Тростянецкий р-н – 34, Ямпольский – 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 410 летальных случая. Из них 17 за последние сутки: Шостка и Ахтырка – по 4, Сумы и Ромны – по 2, Глухов, Великописаревский, Глуховский, Кролевецкий и Роменский районы – по 1.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 14331 человек, из них за минувшие сутки - 942 (Сумы - 651, Конотоп – 97, Ахтырка – 27, Глухов – 59, Бурынский – 10, Великописаревский – 2, Глуховский – 2, Конотопский - 3, Кролевецкий – 14, Липоволодинский – 7, Недригайловский – 24, Ахтырский - 6, Путивльский – 8, Сумской р-н – 9, Тростянецкий – 10, Ямпольский - 13).

Общество Коронавирус

Комментарии

Мария Каша
Мария Каша
Сегодня 10:39

Это и неудивительно при таком нарушении мер карантинной безопасности как в «Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии»: проходная пребывает без какого-либо пропускного контроля со стороны администрации в лице Ольги Чирвы - отсутствуют лица, ответственные за осуществление замеров температуры у посетителей, приходящие со своими мужьями и детьми пациентки порой без средств индивидуальной защиты, по зданию также расхаживают строители без средств индивидуальной защиты... роковая безответственность!

При вопиющем нарушении мер карантинной безопасности начальник отдела здравоохранения Сумского горсовета Елене Чумаченко попустительски игнорирует преступную халатность директора роддома Ольги Чирвы.

Проходная «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» без какого-либо пропускного контроля

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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