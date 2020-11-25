Проект «Эспланады» в Сумах получил специальный приз Национального союза архитекторов Украины Подведены итоги смотра-конкурса архитектурных проектов и реализованных объектов «Премия Национального союза архитекторов Украины 2020».

Он проводится уже 17 лет и за это время стал одним из важнейших профессиональных событий архитектурного сообщества. Целью смотра-конкурса является привлечение внимания профессионалов и широкой общественности к работе архитекторов, популяризация и отметить их достижений, а также повышения уровня архитектуры в Украине.

В этом году на рассмотрение жюри, в состав которого вошли авторитетные архитекторы и ученые, было подано 117 работ из разных регионов Украины. В результате определили победителей в шести номинациях - градостроительство; здания комплексы и сооружения; многоэтажные жилые дома; малоэтажные жилые дома; ландшафтная архитектура; интерьер. Эксперты отметили проект сумчан по развитию микрорайона «Эспланада» спициальным призом.

Специальную награду НСАУ получили Биленко Александр Исаакович и Биленко Валерий Александрович за детальный план территории между ул. Харьковской, пр. Лушпы и ул. Ивана Сирко в г. Сумы.

Основные концепции ДПТ: 1) Продолжение общегородского центра города с правого берега р. Псел на левый берег по перпендикулярной пешеходной оси (проектируемой Эспланады) на соединение с общественным центром Заречного жилого района города.

2) Соединение озелененных территорий общего пользования - парковых зон вдоль реки Псел и парка вдоль озера Чеха пешеходной улицей.

3) Решение вопроса комплексности застройки социальными объектами: детскими садами, школами, медучреждениями, спортзонами и пр. не только жителей новой жилой застройки, но и близлежащих микрорайонов 7А, 7Б.

4) Максимальное использование существующего рельефа принятой двухуровневой системой планировочной структуры с вертикальным делением на зоны пешеходную и транспорта: верхний уровень – пешеходный, нижний уровень - транспорт (проезды, автостоянки, подъезды к складской части встроено-пристроенных общественных зданий, с подъемниками устройствами для маломобильных групп населения, лестницами и общественными уборными).

Проектная территория ДПТ - 37,63 га, общая численность населения-14,988 тыс. человек, плотность населения – 398 чел./га.

Годы реализации проекта - 2019-2034 гг.

Площадь проекта - 37,63 га.