В Ахтырке столкнулись два «Рено»: один пасажир погиб Авария произошла 4 декабря в Ахтырке.

54-летний харьковчанин, управляя автомобилем «Рено», в Ахтырке совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением жителя Полтавской области. В результате ДТП 44-летний пассажир из первого автомобиля получил телесные повреждения, от которых умер на месте события. Водитель второго «Рено» был госпитализирован с телесным повреждениями в травматологию Полтавской больницы. Харьковчанин получил незначительные травмы и ушибы и был задержан в рамках ст. 208. УПК Украины.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.