В Украине локдауна в этом году не планируют Минздрав будет предлагать правительству ввести жесткий карантин с начала января сроком на три недели.

Об этом сегодня, 4 декабря, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Вводить полный локдаун до конца декабря нет необходимости, поскольку медицинская система страны пока выдерживает нагрузки. Однако в конце января ожидается значительное увеличение нагрузки на медицинскую систему, поскольку к коронавирусной болезни добавится рост заболеваемости гриппом. Именно поэтому к этому периоду необходимо подготовить систему и подойти с минимально возможными цифрами по заболеваемости COVID-19 и госпитализации.