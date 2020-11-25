На Сумщине будут судить четырех подельников, которые обворовывали пассажиров в поездах Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех мужчин, которые систематически обворовывали пассажиров в железнодорожном транспорте (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

По данным следствия, внутренне устойчивая стала группа из четырех жителей г. Конотоп действовала по всей территории Украины. Участники заранее планировали и продумывали свои действия. В частности организатор на собственном транспорте развозил своих сообщников на железнодорожные вокзалы небольших населенных пунктов, где они садились на междугородные или межобластные поезда. Билеты на железнодорожный транспорт мужчины покупали в сети Интернет, используя ранее похищенные у других лиц документы. Находясь в поездах, злоумышленники преимущественно в темное время суток проникали в купе и обворовывали пассажиров. Похищенное имущество они свозили в Конотоп в определенное место, а затем сбывали.

Благодаря совместным усилиям правоохранители, при силовой поддержке спецподразделения «КОРД», задержали всех четырех человек 5 августа 2020 года. По результатам следствия установлена причастность задержанных к 10 эпизодам хищения чужого имущества в поездах.

Деятельность группы лиц прекращено по материалам Управления стратегических расследований следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.