Мэр Сум вручил государственные награды Украины родным погибших участников АТО Городской голова Александр Лысенко во время I сессии городского совета VIII созыва вручил родителям и родным погибших военнослужащих отличия Президента Украины «За участие в антитеррористической операции».

Накануне Дня Вооруженных Сил Украины этими наградами удостоили посмертно участников боевых действий с целью достойного празднования защитников суверенитета и территориальной целостности Украины во время проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, которые в борьбе за свободу и независимость нашего государства отдали самое дорогое - свою жизнь.

Отличие Президента Украины за участие в антитеррористической операции получили родители и родные Артура Абрамитова, Сергея Абрютина, Романа Атаманюка, Виталия Бея, Юрия Ветрова, Александра Галушкина, Алексея Калюжного, Сергея Куценко, Виталия Маслянки, Максима Нарижного, Николая Осипова, Сергей Пархоменко, Владимир Переяслова, Максима Савченко, Андрея Степанца, Сергея Стеция, Юрия Татарчука, Руслана Андры.