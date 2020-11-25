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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2374

Под Сумами пожарные спасли от уничтожения жилой дом и сарай

3 декабря в 20:29 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Шевченко в пгт Степановка Сумского района.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым из-под кровли здания. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й государственной пожарно-спасательной части и 39-го пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровля по всей площади и перекрытие на площади до 2 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и сарай. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 3 км от очага горения.

В 21:06 возгорание локализовали, а в 22:31 - потратив на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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