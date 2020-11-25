На Сумщине горела мусорная свалка 3 декабря в 14:13 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании мусора на открытой территории в урочище «Волковка» в пгт Краснополье.

О пожаре сообщили местные жители. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор на площади до 15 кв. м. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, который был расположен на расстоянии 1 км от очага горения.

В 14:45 возгорание локализовали, а в 16:43, потратив на тушение почти 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.