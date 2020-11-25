Сумской горсовет выбрал себе секретаря Сегодня, 4 декабря, проходит первая сессия Сумского горсовета 8-го созыва.

Во время тайного голосования депутаты выбрали секретаря горсовета, которым стал представитель партии «Слуга народа» Олег Резник. За него проголосовали 29 депутатов, 2 воздержались, 1 бюллетень был испорчен. Еще 8 депутатов ("ЕС") не принимали участие в голосование, 2 отсутствуют в зале.

Олег Резник - доктор юридических наук, доцент кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности СумГУ, Заслуженный юрист Украины. В 2008 году окончил Национальный университет государственной налоговой службы Украины. С 2008 по 2013 год служил в налоговой милиции, дослужился до звания капитана. С 2013 года работает заместителем директора по научной работе Учебно-научного института права СумГУ.