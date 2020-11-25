На Сумщине полицейские поймали двух нелегальных перевозчиков древесины 3 декабря полицейские Сумщины обнаружили двух перевозчиков древесины, законность которой вызывает сомнения.

В с. Казацкое Конотопского района для проверки полицейские остановили автомобиль ЗИЛ-ММЗ под управлением 61-летнего мужчины. В ходе осмотра автомобиля работники полиции выяснили, что водитель перевозил 6 куб. м. древесины породы дуб. У водителя были и документы на перевозку древесины, однако при осмотре их полицейские заподозрили, что с ними не все в порядке: сомнения вызвал именно бланк и указанный в нем объем, перевозимой древесины.

А в Великой Писаревке внимание полицейских привлек 35-летний водитель автомобиля ЗИЛ-130, в кузове которого находилось 8 больших стволов недавно спиленных деревьев. Проверяя документы, работники группы реагирования патрульной полиции обнаружили в них признаки подделки. Водитель объяснил, что является только перевозчиком, а документы на груз он якобы получил от других лиц.

В полиции открыли уголовные производства по признакам ч.1,3 ст.358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» Уголовного кодекса Украины. Автомашины с древесиной помещены на штрафные площадки. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.