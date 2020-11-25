На Сумщине загруженность коек больными COVID-19 составляет 54% Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко.

«На Сумщине у пациентов с коронавирусной инфекцией задействованы 17 учреждений здравоохранения, на базе которых развернуто 1419 коек. Из них занято 766, 604 пациентами с подтвержденным диагнозом и 162 - с подозрениями, - рассказал Сергей Бутенко. - Общий показатель загруженности койкомест в области составляет 54%».

На сегодня в больницах области 653 свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 294 - обеспечены кислородом.

По словам начальника управления здравоохранения, в настоящее время ведется активная работа по открытию новых коек в больницах области и их обеспечения кислородом. В частности, за последнюю неделю задействовали 40 коек для больных коронавирусной инфекцией, 282 кровати обеспечили кислородом.

В целом на Сумщине кислородом уже обеспечены 1035 коек.

«В течение последних трех суток мы наблюдаем тенденцию к увеличению количества выздоровевших, что внушает нам, медикам, осторожную надежду по стабилизации ситуации с COVID-19 в области», - подчеркнул Сергей Бутенко.