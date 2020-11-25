В Сумах патрульные остановили водителя-иностранца с признаками алкогольного опьянения Патрулируя улицу Вячеслава Чорновола, инспекторы остановили автомобиль BMW, водитель которого нарушил ПДД.

Во время общения с 23-летним иностранцем, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Он прошел осмотр на месте остановки в присутствии свидетелей. Результат положительный - 0,58 промилле. Водитель с ним не согласился, но пройти осмотр в учреждении здравоохранения он категорически отказался.

На иностранца патрульные составили административные материалы по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил обгона) и ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) КоАП. От управления его отстранили.