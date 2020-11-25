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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:53663

На Сумщине на границе произошла перестрелка, - СМИ

В Сумской области на российской границе произошел вооруженный конфликт при задержании нарушителей.

Об этом сообщает Depo.Харків со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.

По сведениям собеседника, стрельба произошла в ночь с 3 на 4 декабря на украинско-российской границе в Сумской области вблизи пгт Краснополье на участке ответственности отдела пограничной службы «Славгород».

В результате перестрелки смертельные огнестрельные ранения получил мужчина, который двигался из Украины в направлении Российской Федерации.

Собеседник агентства, судя по внешнему виду погибшего, убежден, что речь идет о группе контрабандистов, которая пыталась попасть в Россию, а не о диверсионно-разведывательной группе.

Напомним: сегодня российские пограничники заявили о перестрелке на границе с Украиной. Якобы на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областях 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы с Украиной в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. По сведениям ФСБ России, в результате перестрелки один из нарушителей погиб, двое пропали на территории Украины.

В пограничной службе опровергли информацию о том фиксирования перестрелки на границе с Россией.

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