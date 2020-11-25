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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05295

На Сумщине СБУ разоблачила пророссийского интернет-агитатора

Службой безопасности Украины в Днепре, Черкассах и Сумской области разоблачена межрегиональная сеть агитаторов на распространении через интернет призывов, которые представляют угрозу государственной безопасности нашей страны.

Среди прочих киберспециалистами СБУ установлен житель Роменского района, который на персональных страницах запрещенных в Украине соцсетей размещал материалы по изменению государственной границы Украины и призвали к захвату государственной власти. Следователи органов безопасности задокументировали, что указанные материалы последние получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование, сообщает СБУ.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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