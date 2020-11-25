На Сумщине СБУ разоблачила пророссийского интернет-агитатора

Среди прочих киберспециалистами СБУ установлен житель Роменского района, который на персональных страницах запрещенных в Украине соцсетей размещал материалы по изменению государственной границы Украины и призвали к захвату государственной власти. Следователи органов безопасности задокументировали, что указанные материалы последние получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.
Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование, сообщает СБУ.