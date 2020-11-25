Сумские теннисисты вышли в ТОП-6 Суперлиги Сегодня, 4 декабря, в Чернигове завершился второй тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в мужской Суперлиге.

Сумская команда «Теннисная академия» выиграла 8 матчей – по 3:0 у «Пасс-авто» (Чернигов), «Поколения» (Киев), «Бранд мастера» (Киев), Ривненской област и «ПНТУ» (Полтава), 3:1 – у «Запорожской скалы», 3:2 – у «Житлобуда-2» (Харьков) и «Львовской политехники». И трижды проиграли: 0:3 «Фортуне» (Киев), 1:3 – «ТТ ТЕАМ» (Полтава) и «ОМИС» (Харьков).

После двух туров у сумчан 40 очков и второе место. Лидирует «Фортуна» - 44 очка. Теперь шестерка лучших проведет турнир с разъездами, чтобы определить чемпиона и призеров. В ТОП-6 вошли также «Пасс-авто», «Поколение», «ТТ ТЕАМ» и «Житлобуд-2».