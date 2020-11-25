На Сумщине проинспектировали все больницы по обеспечению бесперебойного электроснабжения По поручению главы облгосадминистрации Василия Хомы на Сумщине было проверено, насколько надежно и стабильно работают электрические сети в больницах области.

«На этой неделе глава облгосадминистрации Василий Хома лично проинспектировал 5 учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. По результатам этого инспектирования было собрано совещание, где присутствовали представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, областного Департамента гражданской защиты и АО «Сумыоблэнерго», - рассказал начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко во время брифинга.

По его словам, после совещания оперативно, в течение суток, этими службами были проинспектированы все медицинские учреждения области, смоделированы возможные аварийные ситуации и четкие алгоритмы действий, отрабатывали соответствующие службы с медицинскими работниками.

Также состоялась проверка заведений области по вопросу, хватает ли мощности электросетей. Дополнительное современное медицинское и диагностическое оборудование, устанавливаемое в заведениях, требует мощного энергопитания.

«По результатам проверки мы четко понимаем, что в каких заведениях нужно усилить напряжение. Это небольшое количество заведений и все они будут переведены из третьей и второй категории электроснабжения в первую категорию. А это значит, что в случае аварийной ситуации с отключением электроэнергии, будет срабатывать автоматика и через одну-две секунды запускается новая линия электросети. Поэтому перебоя с электроснабжением и работой оборудования, которое должно обеспечить пациентов кислородом, не возникнет», - заверил Сергей Бутенко.