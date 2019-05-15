Сумской горсовет просит облсовет ускорить перерегистрацию предприятий, которые были искусственно выведены из Сум

В заявлении говорится о возвращении 43-х юридических лиц Сумского областного совета из Белопольского, Краснопольского, Сумского и Ахтырского районов Сумской области в Сумы, где они фактически осуществляют деятельность и имеют офисы.
Искусственное выведение данных объектов нанесло непоправимый вред Сумской городской территориальной громаде, разрушив финансовую основу местного самоуправления, отметил городской голова Александр Лысенко.
«Есть закон, есть Бюджетный кодекс и есть бюджет! Я благодарю тех, кто понял и поддержал это решение, ведь два года назад средства вывели уже после того, как мы приняли бюджет, в результате в бюджете Сум образовалась дыра», - подчеркнул глава города.
Так, финансовые потери в 2019 году составили 74 млн грн, в 2020-м - 40 млн грн. В то время как имущество, органы управления, трудовой коллектив предприятий, учреждений, заведений областного подчинения находятся на территории Сум и место их расположение не менялось. К тому же все их работники пользовались благами, созданными за счет средств, поступающих в городской бюджет от юридических и физических лиц налогоплательщиков.
Решение поддержали 38 депутатов из 41 присутствующего.
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