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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:16498

В Сумах завершился первый тур чемпионата Украины по индорхоккею

Сегодня, 4 декабря, в Сумах завершился первый тур чемпионата Украины по индорхоккею.

Сегодня, 4 декабря, в Сумах завершился первый тур чемпионата Украины по индорхоккею.

Впервые в истории и мужской и женский чемпионат проходили в одном месте – манеже СумГУ.

Результаты:

Женщины:

СДЮШОР «Динамо» Сумы – «ЦОП» Киевская обл. 2:8

Сборная Сумской обл. – «ОДЮСШ-СумДУ» Сумы 7:5

После первого тура возглавляет турнирную таблицу МСК «Сумчанка» - 20 очков, дальше – «ИФК СумДПУ» - 17, «ЦОП» - 14, СДЮШОР «Динамо» - 11, Сборная Сумщины – 8, «ОДЮСШ-СумДУ» - 5.

Мужчины:

«ОКС-ШВСМ-ЦОП» Винница – «ШВСМ-Олимпия» Винница 6:5

«ОШВСМ-Феникс» Бердичев – ХК «Винница» 7:2

ХК «Политехник» Коростень – «Динамо» Сумы 16:6

Лидирует «ОКС-ШВСМ-ЦОП» - 20 очков, дальше – «ШВСМ-Олимпия» - 17, «Политехник» - 13, «ОШВСМ-Феникс» - 11, «Динамо» и «Винница» - по 6.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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