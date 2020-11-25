В Сумах завершился первый тур чемпионата Украины по индорхоккею Сегодня, 4 декабря, в Сумах завершился первый тур чемпионата Украины по индорхоккею.

Сегодня, 4 декабря, в Сумах завершился первый тур чемпионата Украины по индорхоккею. Впервые в истории и мужской и женский чемпионат проходили в одном месте – манеже СумГУ. Результаты: Женщины: СДЮШОР «Динамо» Сумы – «ЦОП» Киевская обл. 2:8 Сборная Сумской обл. – «ОДЮСШ-СумДУ» Сумы 7:5 После первого тура возглавляет турнирную таблицу МСК «Сумчанка» - 20 очков, дальше – «ИФК СумДПУ» - 17, «ЦОП» - 14, СДЮШОР «Динамо» - 11, Сборная Сумщины – 8, «ОДЮСШ-СумДУ» - 5. Мужчины: «ОКС-ШВСМ-ЦОП» Винница – «ШВСМ-Олимпия» Винница 6:5 «ОШВСМ-Феникс» Бердичев – ХК «Винница» 7:2 ХК «Политехник» Коростень – «Динамо» Сумы 16:6 Лидирует «ОКС-ШВСМ-ЦОП» - 20 очков, дальше – «ШВСМ-Олимпия» - 17, «Политехник» - 13, «ОШВСМ-Феникс» - 11, «Динамо» и «Винница» - по 6.