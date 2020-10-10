Сегодня АФФК «Сумы» примут киевский «ХИТ» (трансляция)

Встреча начнется в 13.00 в манеже СумГУ. Матч пройдет без зрителей.
Сейчас у «сумчан» седьмое место в турнирной таблице, у них 11 очков в 12 матчах. У «ХИТа» второе место и 25 очков в 12 матчах.
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