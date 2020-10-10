Сегодня АФФК «Сумы» примут киевский «ХИТ» (трансляция) Сегодня, 5 декабря, АФФК «Сумы» дома проведет перенесенный матч 9-го тура Экстра-лиги против «ХИТа».

Встреча начнется в 13.00 в манеже СумГУ. Матч пройдет без зрителей.

Сейчас у «сумчан» седьмое место в турнирной таблице, у них 11 очков в 12 матчах. У «ХИТа» второе место и 25 очков в 12 матчах.