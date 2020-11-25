На Сумщине пожарные оперативно ликвидировали возгорание легковушки 4 декабря в 19:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-21063 по ул. Грайворонской в пгт Великая Писаревка.

На тушение направили дежурный караул 13-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил моторный отсек. В 20:00 пожарные уже локализовали возгорание, предотвратив его распространение на салон авто. А в 20:04 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, во время движения из-под капота пошел дым. Водитель остановил легковушку, вышел из салона, и в это время из моторного отсека начало выбиваться пламя. Огнетушителя в автомобиле не было. В это время случайная прохожая вызвала спасателей.

Допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети авто. Для предупреждения таких случаев следите за техническим состоянием автомобилей и обязательно оборудуйте их огнетушителями. В случае возгорания это значительно увеличивает шансы уберечь вас от значительных убытков. И не забывайте, что от своевременного сообщения о пожаре зависит оперативное и эффективное его обуздание, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.