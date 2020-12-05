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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине 32684 случая COVID-19: подробности

По состоянию на 5 декабря в Сумской области 32684 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 604 человек (Сумы - 157, Шостка - 35, Конотоп - 23, Ромны - 104, Глухов - 26, Лебедин - 8, Белопольский р-н - 8, Великописаревский р-н - 9, Глуховский р-н – 11, Конотопский р-н - 10, Краснопольский р-н – 13, Кролевецкий р-н - 50, Лебединский р-н - 2, Липоводолинский р-н - 6, Недригайловский р-н – 17, Ахтырский р-н – 27, Путивльский р-н - 2, Роменский р-н - 46, Сумской р-н – 12, Тростянецкий р-н – 29, Шосткинский р-н - 6, Ямпольский р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 424 летальных случая, из них за минувшие сутки - 15 (Сумы - 1, Ромны - 3, Белопольский р-н - 3, Конотопский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 3, Путивльский р-н - 2, Роменский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 15794 человека, из них за минувшие сутки - 1463 (Сумы - 734, Шостка - 81, Конотоп - 21, Ромны - 76, Ахтырка - 161, Глухов - 56, Лебедин - 6, Белопольский р-н - 1, Бурынский р -н - 58, Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 4, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 90, Лебединский р-н - 4, Липоводолинский р-н - 23, Ахтырский р-н - 8, Роменский р-н – 15, Середина-Будский р-н - 7, Сумской р-н - 65, Тростянецкий р-н - 39, Шосткинский р-н - 7, Ямпольский р-н - 5).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 16655 случаев заболевания, в Сумском районе - 2027, Белопольский район - 844, Бурынский район - 552, Великописаревский р-н - 97, г. Глухов - 780, Глуховский район - 180, г. Конотоп - 1471, Конотопский район - 360, Краснопольский р-н - 299, Кролевецкий район - 871, г. Лебедин - 915, Лебединский р-н - 135, Липоводолинский р-н - 270, Недригайловский район - 426, г. Ахтырка - 1541, Ахтырский р-н - 409, Путивльский район - 230, г. Ромны - 1497, Роменский район - 550, Середина-Будский р-н - 135, Тростянецкий район - 950, г. Шостка - 1136, Шосткинский р-н - 88, Ямпольский р-н - 266.

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