На Сумщине полиция объявила о подозрении распространителю порнографической продукции Мужчина создал и содержал дома место разврата, снимал и размещал в сети Интернет видео порнографического характера.

Мужчину вычислили сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Сумской области, в ходе мониторинга сети Интернет.

Злоумышленнику 29 лет, ранее не судимый. На порносайте он размещал видео порнографического характера как свои, так и чужие, доступ к которому имели все Интернет-пользователи, в том числе и несовершеннолетние. А в своей квартире он принимал посетителей, там транслировал им порнографические материалы за денежное вознаграждение.

По словам самого мужчины, таким образом он пытался улучшить свое финансовое положение.

В результате проведенной экспертизы отснятые материалы признано порнографическими.

В полиции открыли уголовные производства по ч. 1, ч. 2 ст. 301 «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» и ч. 2 ст. 302 «Создание или содержание мест разврата и сводничество» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении в совершении этих преступлений. За совершенное ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.