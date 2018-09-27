Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:43438

На Сумщине полиция объявила о подозрении распространителю порнографической продукции

Мужчина создал и содержал дома место разврата, снимал и размещал в сети Интернет видео порнографического характера.

Мужчину вычислили сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Сумской области, в ходе мониторинга сети Интернет.

Злоумышленнику 29 лет, ранее не судимый. На порносайте он размещал видео порнографического характера как свои, так и чужие, доступ к которому имели все Интернет-пользователи, в том числе и несовершеннолетние. А в своей квартире он принимал посетителей, там транслировал им порнографические материалы за денежное вознаграждение.

По словам самого мужчины, таким образом он пытался улучшить свое финансовое положение.

В результате проведенной экспертизы отснятые материалы признано порнографическими.

В полиции открыли уголовные производства по ч. 1, ч. 2 ст. 301 «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» и ч. 2 ст. 302 «Создание или содержание мест разврата и сводничество» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении в совершении этих преступлений. За совершенное ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Порно

По тематике

02.10.2020 11:41

В Сумах сообщено о подозрении организатору порностудии и двум порноактрисам

Сумской областной прокуратурой сообщено о подозрении организатору порностудии и двум девушкам, которые создавали соответствующий контент....

В Сумах полиция накрыла подпольную порностудию (видео)
28.09.2020 13:51

В Сумах полиция накрыла подпольную порностудию (видео)

Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и сотрудники Следственного управления ГУНП в области разоблачили 23-летнего сумчанина, который...

Конотопчанина будут судить за распространение порнухи
11.01.2019 14:23

Конотопчанина будут судить за распространение порнухи

За распространение порнографической продукции 30-летний конотопчанин предстанет перед судом....

08.10.2018 16:48

Сумчанину дали три года за организацию порностудии

На Сумщине на три года лишения свободы осужден мужчина, который около года содержал место разврата....

27.09.2018 11:23

В Сумах распространителю порно дали 3 года за решеткой

3 года лишения свободы. Такое наказание получил сумчанин за изготовление и сбыт видеопродукции порнографического характера....

Новости

На Сумщине 32684 случая COVID-19: подробности
Сегодня 10:28
На Сумщине 32080 случаев заболевания COVID-19: подробности 1
Вчера 09:03
Главой Сумского облсовета стал «слуга народа» Виктор Федорченко
03.12.2020 12:58
На Сумщине полиция объявила о подозрении распространителю порнографической продукции
Сегодня 10:43
На Сумщине пожарные оперативно ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 10:01
Сегодня АФФК «Сумы» примут киевский «ХИТ» (трансляция)
Сегодня 09:58
Сегодня «Альянс» сыграет с «Кристаллом» (трансляция)
Сегодня 09:31
На Сумщине 604 новых случая COVID-19: 14 летальных
Сегодня 09:18
Губернатор Сумщины получил благословление в УПЦ (МП)
Вчера 22:23
В Сумах завершился первый тур чемпионата Украины по индорхоккею
Вчера 19:16
На Сумщине украли 1,2 млн грн на ремонте дороги
Вчера 17:44
Сумские теннисисты вышли в ТОП-6 Суперлиги
Вчера 17:00
view counter

Статьи

Сумська обласна рада 8-го скликання: поіменний склад
03.12.2020 10:37
Андрей Деркач: Чем украинцы сильнее внешнего управления
02.12.2020 15:39
Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи
01.12.2020 13:52
Стекловолоконная сетка «Latymer» под штукатурку фасадов – гордость украинского производителя: европейское качество по отечественным ценам!
01.12.2020 10:28
Собственные пенсионные счета. Когда Украина перейдет на накопительную систему?
30.11.2020 13:45
Минимальная пенсия, пособия, алименты: что изменится с 1 декабря для сумчан
30.11.2020 11:14
57 тисяч записів про смерть: сумський історик розповів про оцифрований архів 1932-33 років
28.11.2020 10:01
Первинна допомога при симптомах COVID-19: алгоритм дій, якщо немає декларації з лікарем
26.11.2020 17:36
Інформація для сумчан: роботодавець вимагає від працівника результат ПЛР-тесту – чи це законно?
25.11.2020 16:32
«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине
25.11.2020 13:45
Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят. Когда и кого коснутся изменения
25.11.2020 11:47
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
25.11.2020 11:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.