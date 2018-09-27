На Сумщине полиция объявила о подозрении распространителю порнографической продукции

Мужчину вычислили сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Сумской области, в ходе мониторинга сети Интернет.
Злоумышленнику 29 лет, ранее не судимый. На порносайте он размещал видео порнографического характера как свои, так и чужие, доступ к которому имели все Интернет-пользователи, в том числе и несовершеннолетние. А в своей квартире он принимал посетителей, там транслировал им порнографические материалы за денежное вознаграждение.
По словам самого мужчины, таким образом он пытался улучшить свое финансовое положение.
В результате проведенной экспертизы отснятые материалы признано порнографическими.
В полиции открыли уголовные производства по ч. 1, ч. 2 ст. 301 «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» и ч. 2 ст. 302 «Создание или содержание мест разврата и сводничество» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении в совершении этих преступлений. За совершенное ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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