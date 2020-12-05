Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали пожар в зерносушилке Сегодня, 5 декабря, в 00:03, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в зерносушилке в с. Боромля Тростянецкого района.

На тушение выехала местная пожарная команда и, преодолев расстояние в 21 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 24-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, возгорание произошло на высоте около 7 м внутри зерносушилки. Было организовано аварийный сброс около 20 т кукурузного зерна, которое находилось в сооружении. В 00:33 пожарные локализовали возгорание на площади около 4 кв. м, предотвратив переброску огня на расположенные рядом другие зерносушилки и 3 складские помещения. В 1:07, использовав около 3 т воды, пожар ликвидировали.

По предварительным данным, обнаружили пожар работники объекта после аварийного отключения электропитания зерносушилки. Всего на тушение привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 3 человека личного состава и 1 единица техники, от местной пожарной команды 3 работника и 1 единица техники, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.