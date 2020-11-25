На Сумщині поліцейські продовжують пошуки безвісті зниклого Сергія Гойсана Тридцятивосьмирічний житель села Тиманівка Шосткинського району безвісті зник 14 листопада цього року, його місце перебування і досі залишається невідомим. Поліція вживає необхідних заходів, аби розшукати людину і розраховує на допомогу небайдужих громадян.

Прикмети чоловіка: на вигляд 40 – 45 років, зріст 170 - 175 см, худорлявої статури, з темним волоссям та карими очима. Особлива прикмета – має викривлений ніс.

На момент зникнення був одягнутий у чорну куртку та світлі джинси. На голові мав сіру в’язану шапку.

На розшук безвісті зниклого чоловіка орієнтовано особовий склад поліції Сумщини, проінформовано громадськість, голови сільських рад Шосткинщини.

Шановні громадяни! Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження громадянина Гойсана Сергія та обставини його зникнення прохання терміново повідомити про це до Шосткинського відділу поліції за адресою вулиця Свободи, 67 або зателефонувати за номерами 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».

Відділ комунікації поліції Сумської області