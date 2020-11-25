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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29395

Под Шосткой произошло смертельное ДТП

Происшествие произошло вечером 4 декабря на автодороге между городом Шостка и поселком Воронеж.

Водитель микроавтобуса совершил наезд на пешехода - последний погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что двигаясь в сторону Шостки 42-летний водитель автомобиля «Опель» совершил наезд на мужчину, который в это время находился на проезжей части. В результате чего 35-летний житель села Собичево Шосткинского района погиб на месте происшествия.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Напоминаем, что согласно изменениям в Правила дорожного движения от 11.11.2020 пешеходы, которые двигаются проезжей частью или обочиной в темное время суток или в условиях плохой видимости, должны обязательно иметь на одежде светоотражающие элементы.

Полиция Сумщины рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах, и днем, и ночью, чтобы избежать травматизма, гибели людей, животных и повреждений транспортных средств. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих, сообщает  Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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