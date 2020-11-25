На Сумщине поймали воров, укравших сейф в фирме За помощью к работникам Конотопского отдела полиции обратилось руководство одной из местных ферм.

Они сообщили, что неизвестные, сорвав навесной замок, проникли внутрь здания и похитили металлический сейф. Оперативники, проведя необходимые розыскные мероприятия, установили личности злоумышленников - ими оказались 40-летний и 45-летний жители с.Поповка.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и еще раз напоминают гражданам быть внимательными и с серьезностью и ответственностью относиться к сохранению личного имущества. Помните, вокруг еще достаточно людей, которые не пройдут случаю присвоить то, что «плохо лежит», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.