У Рівному обрали проєкт Меморіалу Героям Небесної Сотні та Воїнам АТО. Переміг житель Сумщини У Рівному оголосили переможця конкурсу проєктів Меморіалу Героям Небесної Сотні та Воїнам АТО. З двадцяти робіт журі обрало та рекомендувало втілити проєкт сумчанина, який отримав першу премію – 100 тисяч гривень. Меморіал планують реалізувати коштом міського бюджету у сквері поблизу облдержадміністрації у 2021 році.

На участь у конкурсі на кращий проєкт меморіалу подали двадцять робіт. Серед авторів – архітектори з Рівного та інших міст. До фіналу відібрали три проєкти. Третє місце присудили авторському колективу у складі рівнян Тетяни Лейк і Владислава Янка, пише Суспільне.

Суспільне Рівне

"Наша ідея– це структура, яка нагадує крила, тобто одне крило– це Герої Небесної Сотні, інше – воїни АТО. Якби ці крила піднімають Україну. Ми вже поспілкувалися з членами журі, вони сказали, що робота всім сподобалася, вона з поміж інших найбільш пропрацьована", – розповідає володарка третьої премії Тетяна Лейк.

Суспільне Рівне

Втім, журі зазначило, що структура надто монументальна, сильно вривається у міський простір, додала Тетяна Лейк. Пояснила, що і мали на меті втілити сміливий задум.

Друге місце також – у архітекторів з Рівного. Як розповів учасник авторського тріо Роман Ковальчук, їхній проєкт передбачає створення єдиного відкритого простору, де б можна було віддати шану загиблим і просто погуляти.

Суспільне Рівне

"Я погоджуюся з зауваженнями, у нас можливо не така виражена образність, але це не є недопрацюванням з нашої сторони, це наше рішення – ми все-таки хочемо показати, що щоб щось переживати і відчувати на просторі, коли ти там знаходишся, не потрібно стояти перед скульптурою, пам'ятником. Сам простір повинен нагадувати про якісь події в нюансі", – пояснив володар другої премії.

Проєкт меморіалу від Сергія Адаменка з Сумщини, який переміг у конкурсі, являє собою стилізовану хвилю та куб. Щоправда, тлумачення цих образів автор не розкриває.

Суспільне Рівне

"Це форми, в яких є мною закладені алегорії, але я не хочу про них розповідати. Мені здається, що люди будуть проходити повз і будуть задумуватися над цим довго", – переможець конкурсу Сергій Адаменко.

Facebook конкурсу

У конкурсне журі увійшли експерти з Рівного, Києва та Львова. Оцінювали образність та можливість практичного втілення проєкту, каже член журі Микола Пасічник. До оцінювання робіт залучили і представників родин Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО військових.

Суспільне Рівне

"З того всього, що ми оцінювали, звичайно хотілося, чесно кажучи, ще якихось проєктів, очікували більшого, очікували, що якась творча думка, бо це конкурс Всеукраїнський, буде висвітлена більш цікаво, чуттєво. Але самим скульпторам, архітекторам ми ж не можемо надати, чи самим розробити", – каже вдова воїна АТО Любов Шелкович.

Журі рекомендувало доопрацювати проєкт-переможець, тому до моменту реалізації на нього чекають зміни. Також згодом буде відома і вартість спорудження меморіалу.