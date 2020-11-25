В Сумах чиновник отделался штрафом за взятку

Следствием установлено, что Рубинин потребовал взятку за снос деревьев в размере 10 000 гривен. Представитель кооператива, обратившись в правоохранительные органы, убедительно отыграл свою роль — он даже торговался с чиновником, снизив суммы неправомерной выгоды до 7500 гривен.

В итоге, Рубинина задержали сразу после получения денежных средств.

Не думая отпираться, чиновник согласился на заключение сделки со следствием — признав собственную вину, коррупционер отделался штрафом в размере 17 000 гривен с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на один год, пишет Головна.