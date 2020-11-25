В Глухове часть города обесточена, часть – без воды

Пока сотрудники водоканала ведут ремонтные работы, жители нескольких улиц временно остались без воды.
Кроме того, ориентировочно треть города находится без электричества. Люди “обрывают телефон” Глуховского РЭС, дозваниваются оператору “Энеры” с тем, чтобы выяснить причину, по которой глуховчане остались без света.
По предварительной информации, произошла аварийная ситуация в районе пожарной части. Как сообщают очевидцы, краном были задеты провода, в результате чего произошло замыкание и часть города осталась без электричества. На данный момент ведутся ремонтные работы, пишет Глухів.інфо.