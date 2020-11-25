Сумские футзалисты проиграли киевлянам Сегодня, 5 декабря, в Сумах прошел перенесенный матч 9-го тура Экстра-лиги.

В манеже СумГУ АФФК «Сумы» принимал столичный «ХИТ». Хозяева открыли счет уже на второй минуте, - забил Андрей Цилык. Однако в концовке второго тайма гости сумели отличиться трижды – Александр Школьный (15-я минута), Александр Педяш (16) и снова Александр Школьный (16).

На 30-й минуте счет стал уже крупным благодаря голу того же Александра Педяша. Но тут же Денис Зеленкевич сокращает отставание. Проходит минута, и Педяш оформляет хет-трик. А на 35-й минуте счет уже 2:6 – Евгений Сирый. До конца поединка сумчане смогли лишь сократить разницу до двух мячей – Дмитрий Игумнов (36) и Виталий Катеринин (40).

А итоге 4:6. У сумчан те же 11 очков после 13 матчей и то же 7-е место. Однако сзади напирают преследователи: у житомирского «ИнБева» и хмельницкого «Сокола» по 9 очков и по игре в запасе.