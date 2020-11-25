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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Госпогранслужба продолжает опровергать перестрелку на сумской границе с Россией

Как уже сообщалось, Государственная пограничная служба Украины немедленно начала проверку информации, которая со ссылкой на Пограничную службу ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской области появилась в СМИ относительно возможного нарушения группой лиц границы с Украиной и огневого противостояния.

По информации, поступившей от российских пограничников к Госпогранслужбе около 11.00 4 декабря, событие якобы состоялась в направлении российского н.п. Пороги в полночь по московскому времени в ночь с 3 на 4 декабря. До этого никакой информации от сопредельной стороны не поступало.

На соответствующий участок границы Украины были направлены дополнительные группы пограничников, задействованы все необходимые силы, включая оперативный блок. Для выяснения всех обстоятельств были привлечены сотрудники взаимодействующих органов.

На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала смежная сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано. Также нет информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения российских пограничников.

Во время погранично-представительской встречи на линии границы российские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, однако не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, в т.ч. следов пересечения границы на местности. Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о личности, которая, по их сообщению, погибла, и оружии, которое нарушитель мог использовать.

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