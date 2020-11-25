Сумские биатлонистки в ТОП-5 на Кубке мира Первые классические эстафеты в нынешнем сезоне запланированы очень рано – уже в Контиолахти, до возвращения Кубка мира в Центральную Европу.

И хотя к этому моменту уже состоялось три личных старта, состояние многих спортсменов на данный момент остается не очевидным, что добавляет головной боли тренерам команд при определении составов.

Юрай Санитра накануне также столкнулся с аналогичными проблемами. По результатам спринта тройка участниц сегодняшней эстафеты выглядела логичной: Валя Семеренко, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная выглядели заметно лучше подруг по сборной. Но кого из девушек добавлять к ним в компанию? Провалившую спринт Юлию Джиму, делающую лишь первые, и не очень уверенные шаги в Кубке мира Екатерину Бех, или вовсе не заявленную в спринт ввиду неоптимальных кондиций Виту Семеренко?

В итоге выбор украинского тренерского штаба был сделан именно в пользу опыта Виты. Но отрядили ее не на привычный первый этап, а на третий. А стартовать в гонке выпало Дарье Блашко, для которой это была лишь вторая эстафета в карьере на таком уровне.

И первый этап Даши получился очень добротным! На огневых рубежах украинка проявила завидное хладнокровие, отработав пусть и без ураганной скорострельности, но надежно, с одним запасным патроном – на уровне лидеров гонки. И даже на последнем круге, который мог вызывать наибольшие опасения, проявила себя здорово! Не просто не уступала в скорости, но и отыграла позицию, обойдя на дистанции чешского стартера Йессицу Йислову.

В итоге на первой передаче эстафеты Украина была четвертой, отстав лишь на 10 секунд от лидирующего дуэта Беларусь-Швеция и на 5 секунд – от доминатора первых этапов предыдущих сезонов итальянки Лизы Виттоцци. К сюрпризам старта гонки стоит отнести завал норвежки Каролин Кноттен. Причем как в прямом смысле – живописным падением на первом круге, так и в целом по результату: при всего лишь четырех запасных патронах норвежка пришла к финишу своего этапа 19-й, проиграв более двух с половиной минут, тем самым похоронив победные надежды своей команды.

На втором этапе потери продолжились: группа лидеров лишилась действующих олимпийских чемпионок – за сборную Беларуси Ирина Кручинкина уже в лежке ушла на два круга штрафа и вылетела за пределы первой десятки. Та же участь, но уже в стойке постигла чешскую сборную – только Люция Харватова ушла аж на четыре круга штрафа! Ну и продолжились приключения норвежек: Тирил Экхофф оставила незакрытыми три мишени, окончательно добив надежды своих болельщиков на достойный результат.

Зато Валя Семеренко украинской каши не испортила! Хотя на втором огневом рубеже наша опытнейшая биатлонистка заставила поволноваться: попав в неприятный ветровой заряд, она использовала полный комплект запасных патронов, но круга штрафа за счет опыта все-таки избежала. Да, за счет этого лидеры, Франция и Швеция, ушли на полминуты вперед, но зато итальянку Ирен Лардшнайдер Валя обошла, хотя и пропустила более стремительную немку Француску Пройсс. На экваторе эстафеты осталась четвертой, но дистанция до предварительного подиума измерялась всего одной секундой!

На третьем этапе в бой ринулась Вита Семеренко, и уже на первом круге заставила изумленно открыть глаза: по дистанции она обошла Марен Хаммершмидт, не подпустила Доротею Вирер и даже отыграла на вершине «контиолахтинской стены» пару секунд у лидирующего дуэта Хлое Шевалье – Эльвира Эберг!

Но безусловно похвальное стремление к борьбе, увы, отразилось на стрельбе. И если лежку Вита отработала лучше всех соперниц, то к стойке уже успела «надышаться» и заработала круг штрафа… Соперницы тоже были небезупречны – никто из лидеров не ушел хотя бы без двух запасных патронов, и наша команда даже после круга штрафа не выпала из пятерки лучших. Правда, от третьего места перед последним этапом Елену Пидгрушную отделяла уже минута…

Лидером же стала команда Швеции, в которой на финише работал ударный семейный подряд сестер Эберг. Младшая Эльвира на 11 секунд обошла младшую из французских сестер Шевалье – Хлое, и отправила Ханну за победой.

Да, позади шведки где-то маячила отнюдь не новичок в биатлоне Жюстин Бреза, но бороться с сегодняшней Ханной Эберг по силам очень немногим в мировом биатлоне! А уж отыгрывать десяток секунд на коротком эстафетном этапе – тем более. Бреза и не отыграла – к финишу гонки она пришла почти на той же 10-секундной дистанции от Швеции, которая была и на старте четвертого этапа. Все, что удалось сделать француженке – не позволить быстроногой немке Дениз Херрманн даже подумать о борьбе за серебро.

Оглядываясь назад в историю, отметим, что Швеция не побеждала в женских эстафетах почти десять лет! 6 января 2011 года подопечные Вольфганга Пихлера стали сильнейшими в тяжелейших условиях Оберхофа, одолев адскую комбинацию из дождя и густого тумана. Тогда на четвертом этапе финишером шведской сборной была Хелена Экхольм – последняя на сегодняшний день обладательница Большого хрустального глобуса из Швеции. Возможно, это эстафета длиной в десять лет?..

Для того, чтобы претендовать на подиум, Елене Пидгрушной пришлось надеяться на чудо или на масштабные застрелы минимум двух впереди идущих конкуренток. Ни того, ни другого не случилось. Начало этапа Лена провела обнадеживающе, но в стойке Пидгрушной пришлось поучаствовать в крайне нервной перестрелке за 4 место.

Капитан женской команды Украины приняла, пожалуй, единственно правильное решение в условиях сильного ветра – стрелять быстро, надеясь не только на мастерство, но и на удачу. Везение сегодня Лене не сопутствовало, потому пришлось благосклонность Фортуны отрабатывать ногами. Заработав штрафной круг на стойке, украинка ушла на последний круг шестой, отставая от россиянки Ульяны Кайшевой и итальянки Федерики Санфилиппо. Обойти до финиша удалось лишь представительницу Италии, и первую эстафету сезона наша команда завершила пятой. Но, положа руку на сердце, результат вполне обнадеживающий на фоне личных гонок, проведенных в Контиолахти!

За счет сегодняшнего результата Украина поднялась на седьмое место в Кубке наций. При этом перспективы борьбы за топ-пятерку не выглядят призрачными. Тем более, в самом начале сезона…

Но о женском Кубке наций теперь подумаем через неделю, а завтра второй этап Кубка мира в Контиолахти завершится мужской эстафетой и женским персьютом.

Эстафета. Женщины

1. Швеция (0+8) 1:12:44,5

2. Франция (0+9) +9,6

3. Германия (0+12) +43,9

4. Россия (2+11) +2:31,3

5. Украина (2+11) +2:39,9

6. Италия (0+14) +2:46,4

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