Книга Гиннесса: почему 21-летний воркаутер из Сумской области ставит один рекорд за другим 21-летний воркаутер из Сумской области установил новый мировой рекорд. С 45 килограммами за спиной подтянулся на турнике 18 раз в минуту. Это достижение уже зарегистрировали в Книге рекордов Гиннеса.

И оказывается, оно у парня не первое. Рекорды он коллекционирует не ради славы, а чтобы не потерять возможность ходить - смотрите далее, пишет ТСН.