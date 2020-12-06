На Сумщине 497 новых случаев COVID-19

За субботу выявили 497 новых случаев. 2 человека умерло, - всего 426. 575 человек выздоровело, - всего 16369. Болеют 16386.
В Украине зафиксировано 11590 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника.
Также за минувшие сутки
- госпитализированы - 1127 человек;
- летальных случаев - 167;
- выздоровели - 6048 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 42096 (в частности методом ПЦР - 33308, методом ИФА - 8788).
За все время пандемии в Украине заболело - 813 306 человек; выздоровели - 418 581 человек; летальных исходов - 13 588; проведения ПЦР-тестов - 4780080.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.