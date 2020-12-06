На Сумщине 497 новых случаев COVID-19 На утро 6 декабря в Сумской области подтверждено уже 333181 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За субботу выявили 497 новых случаев. 2 человека умерло, - всего 426. 575 человек выздоровело, - всего 16369. Болеют 16386.

В Украине зафиксировано 11590 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника.

Также за минувшие сутки

- госпитализированы - 1127 человек;

- летальных случаев - 167;

- выздоровели - 6048 человек;

- осуществлено тестирований за сутки - 42096 (в частности методом ПЦР - 33308, методом ИФА - 8788).

За все время пандемии в Украине заболело - 813 306 человек; выздоровели - 418 581 человек; летальных исходов - 13 588; проведения ПЦР-тестов - 4780080.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.